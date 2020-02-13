Приморочке дали 6 месяцев условно за неуплату алиментов

13 Февр. 2020 2020-02-13T01:20:42+03:00

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Жительница Приморья, лишенная родительских прав, не хочет выплачивать алименты за своих детей. Оба мальчика сейчас находятся в интернате, и, по закону, женщина обязана им материально помогать. Однако почти год без каких-либо уважительных причин от уплаты она уклонялась.

Сначала нерадивую мать привлекли к административной ответственности, а когда это не сработало - к уголовной. За 11 месяцев у нее выросла задолженность порядка 120 тысяч рублей. Состоялся суд, на котором фигурантку признали виновной в неуплате алиментов (157 статья УК РФ).

- Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, поделились представители краевой прокуратуры.

Приговор пока что в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU