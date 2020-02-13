2020-02-13T02:05:37+03:00
Общество

По всему Дальнему Востоку разыскивают певцов

Открылся прием заявок на известный творческий конкурс "Голоса Приморья"
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Вокалисты Олег Скрипка и гитарист Евгений Рогачевский выступают на сцене в Москве. Фото: Антанович НатанВокалисты Олег Скрипка и гитарист Евгений Рогачевский выступают на сцене в Москве. Фото: Антанович Натан
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Вокалистов со всего Дальнего Востока приглашают поучаствовать в конкурсе "Голоса Приморья". Минимальный возраст исполнителей - 6 лет, старт заявок уже запущен.

Анкеты артистов принимаются до 12 марта. Заявки можно подать в трех номинациях - академическое, народное и эстрадное пение, сообщает пресс-служба краевого правительства. Всех участников также распределят по пяти возрастным категориям. Очный этап конкурса "Голоса Приморья" пройдет во Владивостоке 26-28 марта на сцене Дворца культуры железнодорожников. Первые два дня жюри будет оценивать выступления, а 28 марта состоится уже гала-концерт и награждение победителей.

Для участия в конкурсе необходимо до 12 марта отправить заявку-анкету на электронную почту: pkcnk_isakova@mail.ru. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 226-10-78.

Справочно. Каждый год на конкурс "Голоса Приморья" слетаются лучшие солисты и вокалисты не только со всего края, но и из близлежащих регионов (Сахалин, Амурская область). Обладателями Гран-при прошлых лет становились известные в регионе и за его пределами вокалисты: Александр Пстыга, Люся Алексеенко, Анна Бохан, Алексей Виноградов, Антон Абакумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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