2020-02-13T02:29:03+03:00
Общество

Никаких возмущений: во Владивостоке 4-балльные пробки

Заторы наблюдаются на самых проблемных участках
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке 4-балльные пробки. Карта: "Яндекс"Во Владивостоке 4-балльные пробки. Карта: "Яндекс"
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С 4-балльных пробок началось утро 13 февраля для владивостокцев. По данным сервиса "Яндекс", заторы наблюдаются только на самых проблемных участках. И это не может не радовать горожан - традиционные разговорчики на онлайн-картах смолки.

По большей части движение сегодня замедлено на проспектах 100-летия (куда же без него) и Красного Знамени, на Золотом мосту и в центре города (красным выделены улицы Алеутская и Светланская). Также проблемный проезд зарегистрирован на популярных участках приморской столицы - улицах Луговой, Гоголя, Русской. Из-за ДТП в правом ряду образовался затор на улице Бородинской.

В целом движение на доргах свободно, а карта преимущественно горит зеленым цветом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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