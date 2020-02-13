Заключенные усадят жителей и гостей Владивостока на новые лавочки

13 Февр. 2020 2020-02-13T02:48:04+03:00

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Первые в этом году лавочки, сделанные заключенными, появятся на остановках и в общественных местах Владивостока. Обитатели мест не столь отдаленных подарят городу 143 скамейки и 51 урну. Объекты появятся в разных частях города.

- В прошлом году закупили и установили 180 скамеек и лавочек, 190 урн. У нас есть положительный опыт сотрудничества с ГУФСИН. Сейчас отбывающие наказание как раз занимаются изготовлением лавочек и урн для Владивостока, - рассказали в управлении дорог и благоустройства Владивостока.

Напомним, что, как сообщает пресс-службе администрации Владивостока, обновлять старые и поломанные скамейки и урны стали в прошлом году. Места установки новых лавочек определяются на основе сообщений жителей города в официальных аккаунтах мэрии дальневосточной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU