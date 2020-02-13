2020-02-13T03:06:44+03:00
Происшествия

Во Владивостоке судьи от народа приговорили братоубийцу к колонии строгого режима

Мужчина заколол близкого родственника кухонным ножом
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Приговор считается вступившим в законную силуПриговор считается вступившим в законную силуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Присяжные заседатели вынесли свои вердикт братоубийце с Русского острова. 1 июня 2018 года Николай (имя изменено – прим. ред.) изрядно принял на грудь и нанес не менее двух ударов по телу брата. За смерть родственника Николай поплатится свободой.

Мужчина схватил кухонный нож в пылу ссоры. Причем конфликт между братьями вспыхнул внезапно. Не менее одного удара Николай нанес в область левого плеча родственника, еще не менее одного – в живот. Ранения были настолько сильные, что выкарабкаться потерпевший не смог и скончался.

Николая признали виновным и постановили: отбывать братоубийце восемь лет и десять месяцев в колонии строгого режима. Приговор был вынесен на основе вердикта коллегии присяжных заседателей, которая с 1 июня 2018 года в городских и районных судах общей юрисдикции может рассматривать уголовные дела о ряде преступлений против жизни и здоровья.

- Не согласившись с вердиктом, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. Вышестоящая инстанция Приморского краевого суда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, - прокомментировали в пресс-службе региональное прокуратуры.

Приговор считается вступившим в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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