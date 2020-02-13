Во Владивостоке судьи от народа приговорили братоубийцу к колонии строгого режима
Присяжные заседатели вынесли свои вердикт братоубийце с Русского острова. 1 июня 2018 года Николай (имя изменено – прим. ред.) изрядно принял на грудь и нанес не менее двух ударов по телу брата. За смерть родственника Николай поплатится свободой.
Мужчина схватил кухонный нож в пылу ссоры. Причем конфликт между братьями вспыхнул внезапно. Не менее одного удара Николай нанес в область левого плеча родственника, еще не менее одного – в живот. Ранения были настолько сильные, что выкарабкаться потерпевший не смог и скончался.
Николая признали виновным и постановили: отбывать братоубийце восемь лет и десять месяцев в колонии строгого режима. Приговор был вынесен на основе вердикта коллегии присяжных заседателей, которая с 1 июня 2018 года в городских и районных судах общей юрисдикции может рассматривать уголовные дела о ряде преступлений против жизни и здоровья.
- Не согласившись с вердиктом, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке. Вышестоящая инстанция Приморского краевого суда оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, - прокомментировали в пресс-службе региональное прокуратуры.
Приговор считается вступившим в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU