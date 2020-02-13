2020-02-13T05:21:21+03:00
Общество

Зверства ОРВИ в Приморье: 17 детсадов закрыто, 671 школьный класс распущен

Заболеваемость в регионе превысила эпидемиологический в 14 районах
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Учебный процесс останавливается на семь днейУчебный процесс останавливается на семь днейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пока весь мир страдает от коронавируса, Приморье «заболело» ОРВИ. С 3 по 9 февраля специалисты отмечают превышение эпидемиологического порога на 7,8 процента. Из-за повальной заболеваемости в крае массово закрываются детские сады, классы и школы.

Промежуточные итоги ОРВИ в крае неутешительны. В регионе полностью не работают 17 детских садов и 27 школ. Не учится 671 класс в 204 общеобразовательных учреждениях. 309 групп в 296 детских садах закрыты. Число заболевших гриппом от всех страдающих ОРВИ составило 64,5 процента. В группе максимального риска, как установили специалисты, стали ребятишки в возрасте трех-шести лет и школьники от семи до 14 лет.

Школьный класс или группа в детском саду закрываются после того, как число заболевших превышает 20 процентов. Учебный процесс останавливается на семь дней. Временный роспуск коллектива – одна из мер, которая помогает в борьбе с распространением инфекции.

Как отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в школах, больницах, учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и учреждениях социального обслуживания семьи и детей введены дополнительные меры. В частности, запрещены массовые мероприятия, усилен масочный режим, изоляция людей с признаками заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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