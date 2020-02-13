2020-02-13T05:46:42+03:00
Общество

Истребление ради выгоды: 34 килограмма рогов вымирающих зверей хотел продать житель Приморья

Ради корысти браконьеры убили больше 90 краснокнижных зверей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Сайгак находится на грани полного исчезновения и занесен в Красную книгу России. Фото: Евгений ПолонскийСайгак находится на грани полного исчезновения и занесен в Красную книгу России. Фото: Евгений Полонский
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Житель Артема попался с крупной партией дериватов особо ценного зверя. Пограничники нашли в частном доме у Антона (имя изменено – прим. ред.) 34 килограмма рогов сайгака. Сумму «клада» сначала оценили почти в 1,2 миллиона рублей, но цена за смерть вымирающих животных оказалась гораздо выше.

Сайгак находится на грани полного исчезновения и занесен в Красную книгу России. Антон рассказал сотрудникам ФСБ, что сам не убивал редких животных, а лишь купил 181 рог (именно столько нашли у него дома) у человека, которого забыл. Дериваты Антон хотел продать иностранцам, но не успел довести дело до конца.

Рога были отданы на экспертизу, чтобы подтвердить их происхождение и оценить ущерб. Результаты оказались пугающими: цена дериватов составила 16 миллионов 380 тысяч рублей, ради такой суммы погиб 91 особо охраняемый сайгак.

- Проводится разбирательство, по окончании которого будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Мужчина может быть наказан по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Согласно ей, Антону грозит до четырех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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