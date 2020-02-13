2020-02-13T09:48:09+03:00
Общество

В преддверии 9 мая во Владивостоке обновят цифры на постаменте «Инструментального завода»

К 75-ой годовщине Победы планируется отремонтировать стелу и облагородить клумбу
Милана СОКОЛ
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Информацию на постаменте актуализируют к середине апреля. Фото: inetvl.ruИнформацию на постаменте актуализируют к середине апреля. Фото: inetvl.ru
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Во Владивостоке планируется привести в порядок стелу, которая находится на кольце «Инструментального завода». В честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет актуализирована информация и заменены устаревшие цифры на постаменте. В планах мэрии города отреставрировать и отмыть не только памятный знак, но и облагородить территорию вокруг.

Сейчас на постаменте красуется цифра 70, установленная к прошлой юбилейной годовщине Победы.

– Цифры заменят в рамках восстановительного ремонта. Специалисты приведут в порядок и сам памятный знак, и постамент на котором есть разрушенные облицовочные панели. Сейчас заключаем контракт с подрядчиком, который вскоре приступит к ремонту. Работы планируется завершить к середине апреля,– рассказала специалист пресс-службы администрации Владивостока Ольга Суходоева.

После реставрации объекта, на кольце начнутся работы по озеленению. Непригодные кустарники уберут, заменив хвойными кустарниками и цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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