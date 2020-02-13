2020-02-13T08:08:47+03:00
Происшествия

Приморские «оборотни в погонах» выдумывали фейковые уголовные дела и за взятку обещали запутать следствие

Уже экс-оперативники обогатились более чем на 400 тысяч рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Довести свой умысел полицейские не смоглиДовести свой умысел полицейские не смоглиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Оперуполномоченные управления по контролю за оборотом наркотиков приморской полиции придумали схему, которая в итоге помогла им приумножить доходы. «Черную» зарплату двум мужчинам платила их жертва, которая стала фигурантам несуществующего уголовного дела.

В 2018 году оперативники Игорь и Андрей (все имена изменены – прим. ред.) нашли первую жертву. Им стал Антон, который опешил от новости: у полиции есть информация о том, что он причастен к незаконному обороту наркотиков. Но оперативники пообещали не направлять сведения следствию взамен на вознаграждение. «Оборотни» обозначили сумму в 100 тысяч рублей, столько же затребовали за хорошего адвоката, который уже занимался аналогичным делом. Антон согласился и отдал полицейским нужную сумму. Естественно, никаких оперативных сведений и адвоката не было.

Но оперативники продолжили расследовать дело. Игорь и Андрей инсценировали задержание другого человека. Они снова предложили своей жертве запутать следствие и освободить от уголовного преследования. Плата - 300 тысяч рублей, из них «оборотни» получили 255 тысяч и потратили на свои нужды. Однако довести свой умысел полицейские не смогли.

- Уголовные дела были возбуждены по статьям «Хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием служебного положение, а также в покушении на хищение чужого имущества». Расследование завершено, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

После того, как уже экс-оперативники получат копии обвинительного заключения, дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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