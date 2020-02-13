Нашли возле дорог: трупы женщины в дубленке и длинноволосого мужчины просит опознать полиция в Приморье

13 Февр. 2020 2020-02-13T08:43:28+03:00

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В поселках Кипарисово и Раздольное на обочинах трасс были найдены два трупа. Погибшие – пожилые мужчина и женщина, которых обнаружили в снегу в ноябре прошлого года и в январе этого. Полиция Надеждинского района просит помочь установить личности умерших.

В ноябре прошлого года на обочине трассы А370 в районе поселка Кипарисово нашли мужчину. На вид ему 55-60 лет, рост в районе 170-175 сантиметров. Умерший был худощавого телосложения с густыми русыми с проседью волосами до плеч и седой бородой. У мужчины голубые глаза и прямой нос с горбинкой.

В поселках Кипарисово и Раздольное на обочинах трасс были найдены два трупа. Фото: ПримПоиск

Умершего нашли в черных полуботинках, такого же цвета штанах и свитере с широким воротом. На мужчине был еще один похожий свитер, но серого цвета. Из особых примет - на левой кисти нет большого пальца, на правой – отсутствует первая фаланга среднего пальца.

Женщину обнаружили 6 января этого года в районе поселка Раздольное на въезде со стороны Уссурийска. Умершей на вид 55-65 лет, рост в районе 165-170 сантиметров, телосложение – полное. У женщины седые короткие волосы, серые глаза и крупные черты лица.

. Погибшие – пожилые мужчина и женщина. Фото: ПримПоиск

На ней была черная дубленка с опушкой по краю капюшона и пуговицам, такого же цвета полусапожки на замке и штаны (трико), длинный серый шарф. На тело женщина надела свитер в черно-серую широкую полоску, сообщает ПримПоиск.

Всех, кто что-либо знает о мужчине и женщине, просим позвонить по телефонам: 8 (423) 342-05-62 – ОМВД России по Надеждинскому району, 102 – полиция или 8 914 721 22 32 – волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU