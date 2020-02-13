2020-02-13T09:14:02+03:00
Общество

Зеленоглазый подросток в спортивных штанах сбежал из социально-реабилитационного центра в Приморье

Парень сбежал два дня назад и не выходит на связь
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Из с оциально-реабилитационного центра для несовершеннолетни в приморском селе Покровка сбежал 18-летний подросток. Вадим Батраков вышел из учреждения 11 февраля и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

У зеленоглазого подростка темно-русые волосы, худощавое телосложение и рост – около 170 сантиметров. Вадим ушел в синей куртке с лампасами ярко-зеленого цвета и черных спортивных штанах. Обут парень в темно-синие кроссовки, передает ПримПоиск.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам: 8 (42344) 58 – 9 – 77 –ОМВД России по Октябрьскому району; 02, 102 – полиция, 8 914 721 22 32, 8 908 451 25 33– волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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