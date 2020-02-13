2020-02-13T09:45:51+03:00
Общество

Любишь рыбалку, люби и машину доставать: автомобиль «окунулся» под лед в Приморье

А районе малой Коврижки образовалась большая трещина [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Кроссовер провалился под лед передней частью в районе Тавричанки. Фото: rybalka_i_okhota_dvКроссовер провалился под лед передней частью в районе Тавричанки. Фото: rybalka_i_okhota_dv
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Любителей зимней рыбалки в Приморье не останавливают от выхода на лед ни потепление, ни предупреждения спасателей. Один из таких обожателей подледного лова выехал на своем авто на замерзшую акваторию залива, машина частично ушла под воду.

Предупреждали же спасатели и власти, что в Приморье ожидается потепление, и как следствие – разрушение льда на акваториях заливах. Из этого следует, что выходить на замерзшее море – опасно для жизни, здоровья и имущества. Но для любителей зимней рыбалки больших проблем нет, и один из них на собственном примере это доказал.

Автомобиль «окунулся» под лед в Приморье.Видео: rybalka_i_okhota_dv! другой источник

Кроссовер провалился под лед передней частью в районе Тавричанки. У авто отлетел задний бампер. Судя по сообщениям в социальных сетях, машину вытаскивали около получаса.

Пользователи соцсетей также отмечают, что в районе малой Коврижки появилась большая трещина. Ее лучше не перепрыгивать и не переезжать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Любишь рыбалку, люби и машину доставать: автомобиль «окунулся» под лед в Приморье
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