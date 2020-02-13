2020-02-13T11:22:50+03:00
Происшествия

Во Владивостоке мать и дочь организовали наркопритон в своей квартире за продукты

В притоне вместе с наркоманами жил маленький ребенок
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Щедрые женщины покупали и приносили в притон шприцы и другие подобные предметы. Фото: Анатолий ЖдановЩедрые женщины покупали и приносили в притон шприцы и другие подобные предметы. Фото: Анатолий Жданов
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Во Владивостоке мама и ее дочь по какой-то причине решили сделать из своей квартиры по улице Спиридонова притон. Женщины разрешали людям с наркозависимостью употреблять запрещенные вещества, причем на глазах у маленького ребенка. Денег мать и дочь не брали, с ними расплачивались по-другому.

Щедрые женщины не только пускали наркоманов к себе домой, они покупали и приносили в притон шприцы и другие подобные предметы. Никого не смущало, что в квартире жила трехлетняя малышка – дочь одной из организаторш злачного места. Взамен женщины получали от наркоманов продукты питания.

Притон просуществовал с января по май 2019 года. Затем его «накрыли» правоохранители. Самих мать и дочь задержали, они стали фигурантками уголовного дела.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Во время разбирательств выяснилось, что мама раньше находился под следствием за аналогичное преступление. Женщина была осуждена условно. Семейному подряду грозит до четырех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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