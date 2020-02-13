2020-02-13T11:33:22+03:00
Общество

Почти 150 тысяч человек в пунктах пропуска проверили на коронавирус в Приморье

У всех туристов из стран, где зафиксирована опасная инфекция, проверяют температуру
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Всех туристов с признаками ОРВИ, которые приезжают из охваченного эпидемией Китая, отправляют на карантинВсех туристов с признаками ОРВИ, которые приезжают из охваченного эпидемией Китая, отправляют на карантинФото: Мария ЛЕНЦ
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В Приморье продолжается борьба с проникновением нового типа коронавируса в регион. В пунктах пропуска у туристов из-за границы меряют температуру с помощью тепловизора, а в аэропорту приезжие проходят термометрию дважды. Таким образом в регионе досмотрено 147 тысяч 162 человека.

Всех туристов с признаками ОРВИ, которые приезжают из охваченного эпидемией Китая, отправляют на карантин. Это значит, что людей госпитализируют и изолируют. У человека берут анализы, которые исследуют не весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Аналогичные меры применяются к тем, кто после возвращения из Поднебесной обращается в больницу с симптомами простуды и гриппа.

- Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией в Приморском крае не зарегистрировано, - прокомментировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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