Продажа жилплощади для «войны семей» в Приморье оказалась продуманным пиар-ходом

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:04:22+03:00

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Странные объявления о продаже домов и квартир для «войны семей» по привлекательным ценам в Приморье, взбудоражили местных жителей. Пользователи социальных сетей проводили настоящие расследования, пытаясь понять, в чем же причина скидок и с кем придется жить по соседству. Как выяснила «Комсомолка» подобная акция – грамотно спланированный пиар-ход.

– Дом в адекватном состоянии, чего нельзя сказать о соседе! Так как раньше мы с соседом были лучшими друзьями, то забора между нашими участками нет… Продам дешево из-за желания подложить соседу реальную свинью! Фермеры, велком! Коровы, гуси, утки, индюки на участке приветствуются! Покупателю со злыми собаками сделаю еще скидку! Просьба риелторов и доброжелательных людей не беспокоить, – сообщалось в объявлении.

Подобные объявления были замечены не только во Владивостоке, в Уссурийске и Находке, но и в других регионах России. Спешим успокоить читателей, подобный креатив – это продуманный пиар от ТНТ. Специалисты телеканала на славу потрудились перед запуском нового сериала «Война семей».

Промо-акция включала в себя целый комплекс действий: телеканал «продавал» коттедж одного из героев сериала в популярных приморских пабликах и на интернет-барахолках. Объявления о продаже квартир из-за ненависти к соседям появлялись на балконах многоэтажек.

– Где дом и цена? Уже собираюсь, – комментируют объявления пользователи социальных сетей.

Естественно, что подобные предложения порождают спрос, но, к сожалению, дешевого жилья, пусть и со скандальными соседями, в Приморье пока нет. Телеканал советует не унывать по этому поводу и предлагает не начинать войну семей, а смеяться над ней на экране. Кстати, премьера сериала состоится 17 февраля.

Подобное объявление в многоэтажке в Первомайском районе, вызвало ажиотаж. Фото: dps. control

– Новый сериал станет первым проектом ТНТ, созданным в сотрудничестве с продюсерами телеканала «Супер!» В частности, в качестве одного из них выступил Клим Шипенко — режиссер картины «Холоп», — самой кассовой комедии в истории российского кинопроката, – поделилась представитель телеканала во Владивостоке Ольга Туркина.

ИСТОЧНИК KP.RU