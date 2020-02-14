Погода во Владивостоке на 14 февраля 2019 года: сильный ветер и 0 градусов
Сегодня, 14 февраля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный умеренный, температура воздуха будет в пределах -7…+4 градуса.
Во Владивостоке небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северный сильный. Термометр покажет 0…-2 градуса.
В Уссурийске облачно, с прояснением, утром с 40-процентной пойдет небольшой снег. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха составит -3…-5 градусов.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный, во второй половине дня сильный. Воздух прогреется до +1…+3 градусов, передает портал «Примпогода».
ИСТОЧНИК KP.RU