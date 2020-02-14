2020-02-14T00:22:11+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 14 февраля 2019 года: сильный ветер и 0 градусов

Местами в регионе может пойти снег
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давленияВ Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давленияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сегодня, 14 февраля, в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления. В регионе переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный умеренный, температура воздуха будет в пределах -7…+4 градуса.

Во Владивостоке небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер северный сильный. Термометр покажет 0…-2 градуса.

В Уссурийске облачно, с прояснением, утром с 40-процентной пойдет небольшой снег. Ветер северный умеренный до сильного. Температура воздуха составит -3…-5 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный, во второй половине дня сильный. Воздух прогреется до +1…+3 градусов, передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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