2020-02-14T00:51:49+03:00
Происшествия

Жительница Приморья придумала историю о домогательствах к ее дочери и донесла в полицию

Теперь женщина сама стала фигуранткой уголовного дела
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Полиция немедленно стала проверять информацию и подтверждений ни одно слово Кати не находилоПолиция немедленно стала проверять информацию и подтверждений ни одно слово Кати не находилоФото: Иван ВИСЛОВ
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Екатерина (все имена изменены - прим. ред.) - жительнице села Спасск-Дальний. В полицию от женщины поступило заявление о том, что неизвестный мужчина приставал к ее несовершеннолетней дочери. Однако история приняла другой оборот.

Полиция немедленно стала проверять информацию и подтверждений ни одно слово Кати не находило. Правоохранители заподозрили, что женщина может лукавить, позже она сама в этом призналась. Екатерина рассказала, что полностью выдумала сообщение. Зачем - непонятно. Теперь Катя сама попала под следствие.

- По факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье «Обвинение лица в совершении особо тяжкого преступления». Расследование продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Женщине грозит до трех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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