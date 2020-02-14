Снег на 48 часов: затяжную метель прогнозируют в Приморье

14 Февр. 2020 2020-02-14T01:18:39+03:00

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На Приморский край надвигается циклон, который с огромной долей вероятности затронет все районы края. Вместе с ним придут сильный ветер и снег, который, по информации народных синоптиков, будет мести двое суток.

- Информация по циклону подтверждается, оказывать влияние он будет на край 16-17 февраля, под влияние попадут не все районы. Уже сейчас рекомендую отказаться от поездок на авто по южным районам края, от пеших дальних прогулок, рыбакам любителям воздержаться от выхода на лед, - прокомментировал автор блога «Погода 25 регион».

Вторит метеоэксперту и портал «Расписание погоды». В частности, во Владивостоке снег будет мести 48 часов. За воскресенье, 16 февраля, в дальневосточной столице может выпасть от 0,6 до 2 миллиметров осадков, в понедельник - от 9,3 до 4 миллиметров.

Снег и гололед усложняют управление авто, поэтому водителям необходимо быть аккуратными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Безалаберность может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU