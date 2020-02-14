Боевик по-приморски: мужчина ногами, совком и бутылкой забил знакомого и поджег дом

14 Февр. 2020 2020-02-14T01:54:01+03:00

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В ночь с 8 на 9 февраля в селе Казанка пьяный Павел стал избивать своего знакомого. Ударов было много, причем в ход шли предметы, которые попадались мужчине под руку. Потом Павел решил скрыть следы преступления.

Бил Паша руками и ногами по телу потерпевшего, когда под руку попался металлический совок, пошел в ход и он. Потом об голову жертве мужчина разбил стеклянную бутылку.

Когда знакомый перестал подавать признаков жизни, Павел поджог дом и был таков. Но бегал мужчина не долго - его задержали и возбудили уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Расследование продолжается, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время подозреваемый допрошен, проведены очные ставки, назначен ряд судебных экспертиз, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Павлу грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU