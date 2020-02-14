2020-02-14T03:17:53+03:00
Общество

«У тебя второй день рождения»: приморские рыбаки спасли дрейфующую в Японском море косулю

Попавшее в беду животное пришлось связать, чтобы не выпрыгнуло
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Косуля едва не погибла. Скрин из видео dps_vlКосуля едва не погибла. Скрин из видео dps_vl
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Приморские рыбаки спасли дрейфующую в Японском море косулю. Чтобы доставить животное на берег в целости и сохранности, мужчинам пришлось связать ему лапы. Кадры успешного спасения опубликовали в социальных сетях.

Рыбаки встретили косулю в заливе Ольга на юго-востоке Приморского края.

В заливе Ольга рыбаки спасли косулю. Видео: dps_vl.! другой источник

- Сейчас отпустим, помчишь. Это у тебя сегодня второй день рождения, - обратились спасители к косуле.

Животное настолько выбилось из сил, что даже после того, как его доставили на берег, еще долго не могло встать на ноги и убежать.

В Приморье спасли косулю. Видео: dps_vl.

Опубликованное в инстаграме видео собрало множество положительных комментариев.

- «Уважение вам, мужики. Дай бог здоровья», «Молодцы!», - похвалили приморцы героев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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