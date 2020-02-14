«У тебя второй день рождения»: приморские рыбаки спасли дрейфующую в Японском море косулю

14 Февр. 2020 2020-02-14T03:17:53+03:00

Попавшее в беду животное пришлось связать, чтобы не выпрыгнуло

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Приморские рыбаки спасли дрейфующую в Японском море косулю. Чтобы доставить животное на берег в целости и сохранности, мужчинам пришлось связать ему лапы. Кадры успешного спасения опубликовали в социальных сетях.

Рыбаки встретили косулю в заливе Ольга на юго-востоке Приморского края.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760710" frameborder="0"></iframe> В заливе Ольга рыбаки спасли косулю. Видео: dps_vl.! другой источник

- Сейчас отпустим, помчишь. Это у тебя сегодня второй день рождения, - обратились спасители к косуле.

Животное настолько выбилось из сил, что даже после того, как его доставили на берег, еще долго не могло встать на ноги и убежать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="648" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/760712" frameborder="0"></iframe> В Приморье спасли косулю. Видео: dps_vl.

Опубликованное в инстаграме видео собрало множество положительных комментариев.

- «Уважение вам, мужики. Дай бог здоровья», «Молодцы!», - похвалили приморцы героев.

ИСТОЧНИК KP.RU