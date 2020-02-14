«У тебя второй день рождения»: приморские рыбаки спасли дрейфующую в Японском море косулю
Приморские рыбаки спасли дрейфующую в Японском море косулю. Чтобы доставить животное на берег в целости и сохранности, мужчинам пришлось связать ему лапы. Кадры успешного спасения опубликовали в социальных сетях.
Рыбаки встретили косулю в заливе Ольга на юго-востоке Приморского края.
В заливе Ольга рыбаки спасли косулю. Видео: dps_vl.! другой источник
- Сейчас отпустим, помчишь. Это у тебя сегодня второй день рождения, - обратились спасители к косуле.
Животное настолько выбилось из сил, что даже после того, как его доставили на берег, еще долго не могло встать на ноги и убежать.
В Приморье спасли косулю. Видео: dps_vl.
Опубликованное в инстаграме видео собрало множество положительных комментариев.
- «Уважение вам, мужики. Дай бог здоровья», «Молодцы!», - похвалили приморцы героев.
ИСТОЧНИК KP.RU