2020-02-14T03:05:27+03:00
Происшествия

«Вот это размотались»: авария на популярной дороге Владивостока спровоцировала коллапс

Из четырех полос на Днепровской проезд только по одной [видео]
Милана СОКОЛ
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Автомобили заняли большую часть дорогиАвтомобили заняли большую часть дорогиФото: Милана СОКОЛ
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Серьезная авария случилась в утренние часы, 14 февраля, в Первореченском районе Владивостока. Из-за столкновения двух авто на Днепровской, оказался заблокирован проезд по нескольким полосам. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Две машины не поделили проезд в районе Днепровской. Удар оказался такой силы, что авто откинуло в разные стороны проезжей части, оба получили серьезные кузовные повреждения. Для оказания медицинской помощи участникам на место ДТП прибыла бригада скорой помощи. Из-за столкновения оказались заняты несколько полос, проезд по оставшейся регулируют сотрудники ГИБДД. В причинах происшествия еще предстоит разобраться специалистам.

Машины значительно осложняют проезд по Днепровской.Милана СОКОЛ

Для освобождения проезжей части после оформления, по всей вероятности, понадобится эвакуатор. По словам автомобилистов, наблюдается внушительная пробка во всех направлениях. Водителям стоит обдумать пути объезда аварийного участка.

Разбитые авто во Владивостоке заняли внушительную часть дороги.Видео: предоставлено читателями "КП"! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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