Пьяный водитель во Владивостоке сбил двух женщин на остановке, одна из них умерла

14 Февр. 2020 2020-02-14T03:46:59+03:00

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23-летний парень из Владивостока, напившись, сел за руль «Субару Форестера». Где-то на улице Русской он почувствовал, что машину заносит, и то ли был настолько пьян, то ли навыки подвели - врезался в автобусную остановку. Рядом с ней в тот момент находились две женщины, обе получили серьезные травмы. После госпитализации пострадавших, несмотря на старания врачей, одна из них скончалась, сообщает УМВД по Приморскому краю. ДТП произошло вечером, асфальт был сухим.

На молодого человека завели уголовное дело по 264 статье (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека). Уже доказана его причастность к преступлению. Вскоре Советский районный суд города Владивостока вынесет свой вердикт, подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU