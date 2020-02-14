Владивостокцы станут меньше разговаривать с туристами: транспортные маршруты переводят на английский язык

14 Февр. 2020 2020-02-14T03:57:29+03:00

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Туристы станут меньше спрашивать у владивостокцев, как доехать до той или иной точки в городе. Названия остановок в приморской столице начали переводить на английский язык.

Для того чтобы сделать общественный транспорт доступнее для иностранцев, власти города размещают новые схемы маршрутов. Так, на двух языках - русском и английском теперь можно посмотреть названия остановок по пути, которому следует 15 маршрут. Он считается одним из самых популярных среди туристов. Проходит центр, ДВФУ и Приморский океанариум.

15 маршрут считается одним из самых популярных среди туристов. Фото предоставлено мэрией

- Мы стараемся сделать так, чтобы любому человеку, который приезжает во Владивосток, общественный транспорт был понятен и доступен. Для улучшения навигации во всех муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах будет размещена информация о маршруте и остановочных пунктах на двух языках. Также на схеме маршрута специальными знаками обозначены остановки, на которых расположены основные достопримечательности, – рассказал начальник отдела туризма управления инвестиций, туризма и развития предпринимательства мэрии Виктор Станиславчук.

Кроме того, в городе планируют установить информационных стенды. Они будут отображать не только схемы движения автобусов, но и основные достопримечательности Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU