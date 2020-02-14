Женщина из Приморья обманула администрацию муниципалитета на 7 миллионов рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T04:35:13+03:00

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Кадастровый инженер из Приморья подделывала документы и выкупала землю по льготной цене. Ушлой женщине удалось заполучить 28 участков, «сэкономив» 7 миллионов рублей. Вот только мошенничество вскрылось и теперь ей, скорее всего, предстоит тюремное заключение. Суд уже назначил ей 3 года исправительной колонии, но приговор пока что в силу не вступил, сообщает прокуратура Приморского края.

Все участки располагались на территории Хасанского района. Инженер составляла декларации об объектах недвижимости, якобы располагающихся на них. В этом и состоял ее обман - сооружений на самом деле не было, зато заниженная стоимость из-за этого была.

Причиненный ущерб администрации Хасанского района уже возместили в полном объеме - часть земельных участков возвратили муниципалитету, в отношении остальных, изъятие которых невозможно, оплатили стоимость.

ИСТОЧНИК KP.RU