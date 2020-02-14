2020-02-14T05:12:02+03:00
Происшествия

Мигрант с поддельными правами во Владивостоке чуть не угробил беременную и еще двух пассажиров

Малолитражка ушла под откос и протаранила дерево, люди вылетели из машины через окна [фото]
Милана СОКОЛ
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Автомобиль изрядно искорежило, пострадали три человека. Фото: dps.controlАвтомобиль изрядно искорежило, пострадали три человека. Фото: dps.control
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось 13 февраля на улице Коммунаров во Владивостоке. Как уверяют очевидцы, водитель Toyota Vitz пошел на обгон, не справился с управлением, протаранил леера и вылетел с проезжей части на косогор. Затормозила неуправляемая машина, врезавшись в дерево. Различные травмы получили трое пассажиров, включая беременную девушку. Весь экипаж был не пристегнут, поэтому люди буквально выпали с кувыркающегося авто через окна.

Машина ехала по улице Коммунаров в направлении Бархатной. В какой-то момент автомобиль занесло рядом с остановкой общественного транспорта «Катерная». Малолитражка врезалась в знак, протаранила леера и ушла под откос.

В момент происшествия в авто находились четыре человека – две девушки и два парня. Помощь медиков понадобилась всем пассажирам. Водитель не пострадал. К месту аварии оперативно приехали сразу три бригады скорой и полицейские.

Машина съехала с проезжей части и перевернулась. Фото: dps.control

Машина съехала с проезжей части и перевернулась. Фото: dps.control

Как рассказали «Комсомолке» сотрудники пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Владивостоку, у водителя не было документов на авто, а права оказались с явными признаками подделки. При дальнейшей проверке выяснилось, что и в документах, которые разрешают мужчине находится на территории РФ, тоже есть нарушения.

Инспекторы составили целый ряд административных материалов в отношении нарушителя. В настоящее время 27-летний мужчина находится в отделе полиции №2.

Дальнейший путь неуправляемой малолитражке преградили деревья. Фото: dps.control

Дальнейший путь неуправляемой малолитражке преградили деревья. Фото: dps.control

ИСТОЧНИК KP.RU

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