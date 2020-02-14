"Детки будут ликвидированы": полицейские Владивостока ищут отправителей писем с угрозами взрыва в школах

14 Февр. 2020 2020-02-14T05:19:37+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски авторов электронных писем с угрозами терактов. Неизвестные злоумышленники отправили свои послания в средние школы города.

В одном из образовательных учреждений Первореченского района получили письмо с текстом угрожающего содержания: «Чеченцы установили бомбу с компонентами отравляющего газа в двух учебных заведения вашего городишка. После воспламенения детки будут ликвидированы до одного».

Другое подобное письмо пришло на электронную почту еще одной средней школы в этом же районе. В нем сообщилось, что отравляющие вещества были спрятаны в образовательных учреждениях анархистами, а все ученики после детонации устройств будут уничтожены.

Работники школ сообщили о посланиях в полицию, а стражи порядка обследовали школы на предмет спрятанных взрывных устройств, но ничего обнаружено не было.

Правоохранители получили адреса отправителей писем с угрозами и приступили к установлению личностей их отправителей. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU