2020-02-14T06:05:30+03:00
Общество

«Здоровая конкуренция»: УФАС о ценах на овощи в Приморье

Торговые наценки, по словам специалистов не изменились и составляют от 5 до 20%
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке провели рейды по супермаркетам. Фото: правительство ПриморьяВо Владивостоке провели рейды по супермаркетам. Фото: правительство Приморья
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Специалисты УФАС 13 февраля провели рейды в крупных торговых сетях Владивостока. Проверили, как в них образуются цены на овощи и изучили товаро-сопроводительные документы. Так, эксперты выявили, что за последнее время наценки не менялись и все еще составляют от 5 до 20%.

В одном из супермаркетов «Самбери» по адресу: Крыгина, 21, за приморские и китайские огурцы можно отдать 200 рублей и выше за один килограмм. Минимальная стоимость помидоров за тот же вес - 190 рублей. У торговой сети есть три оптово-распределительных центра: два в Хабаровске и один в Артеме. Овощи, по словам представителей краевого правительства, поступают регулярно, никакого дефицита нет.

В Супермаркете «Реми» на Шилкинской, 10а, цены повыше, чем у конкурента. Килограмм огурцов - от 240 рублей, помидоры – от 230 рублей. Несмотря на значительную разницу, нарушений антимонопольного законодательства в этом нет. По крайней мере такой вывод сделали после рейдов.

- Должна быть здоровая конкуренция между торговыми сетями, здесь на одни и те же продукты – разные цены. Издержки у каждой торговой сети свои, поэтому одинаковые цены – повод для более детального разбирательства. При этом закон не позволяет нам регулировать торговую наценку, - рассказал представитель краевого УФАС Юрий Кисенко.

К слову, на 22 февраля во Владивостоке запланировали масштабную ярмарку. На площади борцов за власть советов можно будет купить фермерские продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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