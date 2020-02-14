2020-02-14T06:36:48+03:00
Общество

Полиция ищет черных лесорубов: в Приморье массово вывозили древесину

Сырье добывали рядом с памятником регионального значения
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Приморье незаконно вырубали деревья. Фото: краевое правительствоВ Приморье незаконно вырубали деревья. Фото: краевое правительство
Изменить размер текста:

Полиция возбудила уголовное дело на черных лесорубов в Дальнегорске. Неизвестные массово добывали древесину рядом с памятником регионального значения «Пещера Чертовы ворота». Предположительно, только вблизи него за прошедший месяц вырубили 127 кубометров дуба. Более того, несколько дальше - в Дальнегорском участковом лесничестве, также незаконно добывали сырье. Инспекторы не насчитали порядка 248 деревьев, преимущественно породы дуб.

- В настоящее время устанавливается объем незаконно срубленной древесины и размер причиненного лесам ущерба для передачи материалов по фактам незаконной рубки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, – рассказали специалисты министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья.

Тем людям, которые не уследили за лесом, вскоре придется несладко - среди должностных лиц филиала «Приморского лесничества» проведут служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Связали скотчем: три иностранца дерзко ограбили китайское кафе во Владивостоке
Владивостокские пожарные вытащили из отрезанной дымом квартиры женщину с ребенком
Полиция ищет черных лесорубов: в Приморье массово вывозили древесину
«Здоровая конкуренция»: УФАС о ценах на овощи в Приморье
"Детки будут ликвидированы": полицейские Владивостока ищут отправителей писем с угрозами взрыва в школах
Мигрант с поддельными правами во Владивостоке чуть не угробил беременную и еще двух пассажиров
Женщина из Приморья обманула администрацию муниципалитета на 7 миллионов рублей
Владивостокцы станут меньше разговаривать с туристами: транспортные маршруты переводят на английский язык
Пьяный водитель во Владивостоке сбил двух женщин на остановке, одна из них умерла
Приморские энергетики готовят энергообъекты для интегрированной развлекательной зоны «Приморье»
«У тебя второй день рождения»: приморские рыбаки спасли дрейфующую в Японском море косулю
«Вот это размотались»: авария на популярной дороге Владивостока спровоцировала коллапс
Боевик по-приморски: мужчина ногами, совком и бутылкой забил знакомого и поджег дом
Снег на 48 часов: затяжную метель прогнозируют в Приморье
Жительница Приморья придумала историю о домогательствах к ее дочери и донесла в полицию
Погода во Владивостоке на 14 февраля 2019 года: сильный ветер и 0 градусов
Продажа жилплощади для «войны семей» в Приморье оказалась продуманным пиар-ходом
Почти 150 тысяч человек в приморских пунктах пропуска проверили на коронавирус
Во Владивостоке мать и дочь организовали наркопритон в своей квартире за продукты
Любишь рыбалку, люби и машину доставать: автомобиль «окунулся» под лед в Приморье
Зеленоглазый подросток в спортивных штанах сбежал из социально-реабилитационного центра в Приморье
Нашли возле дорог: трупы женщины в дубленке и длинноволосого мужчины просит опознать полиция в Приморье
В преддверии 9 мая во Владивостоке обновят цифры на постаменте «Инструментального завода»
Приморские «оборотни в погонах» выдумывали фейковые уголовные дела и за взятку обещали запутать следствие
Прокуратура проводит проверку после избиения четвероклассницы во Владивостоке
Истребление ради выгоды: 34 килограмма рогов вымирающих зверей хотел продать житель Приморья
Зверства ОРВИ в Приморье: 17 детсадов закрыто, 671 школьный класс распущен
Спасибо за испорченные выходные: метель и сильный ветер обрушатся на Приморье