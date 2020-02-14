Полиция ищет черных лесорубов: в Приморье массово вывозили древесину

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:36:48+03:00

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Полиция возбудила уголовное дело на черных лесорубов в Дальнегорске. Неизвестные массово добывали древесину рядом с памятником регионального значения «Пещера Чертовы ворота». Предположительно, только вблизи него за прошедший месяц вырубили 127 кубометров дуба. Более того, несколько дальше - в Дальнегорском участковом лесничестве, также незаконно добывали сырье. Инспекторы не насчитали порядка 248 деревьев, преимущественно породы дуб.

- В настоящее время устанавливается объем незаконно срубленной древесины и размер причиненного лесам ущерба для передачи материалов по фактам незаконной рубки в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, – рассказали специалисты министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья.

Тем людям, которые не уследили за лесом, вскоре придется несладко - среди должностных лиц филиала «Приморского лесничества» проведут служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU