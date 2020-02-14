Владивостокские пожарные вытащили из отрезанной дымом квартиры женщину с ребенком

14 Февр. 2020 2020-02-14T07:29:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели при пожаре во Владивостоке спасли женщину с ребенком. Квартира, в которой находилась семья, оказалась отрезана дымом, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

ЧП произошло утром 13 февраля в подъезде дома, расположенного на улице Адмирала Кузнецова. В спасательную службу сигнал о возгорании отправили в 10.28 минут. Спустя несколько минут к месту приехали первые расчеты пожарных и принялись тушить огонь.

- В общем коридоре горели строительные материалы и автопокрышки. Клубы дыма полностью заполнили коридорное пространство и начали проникать в жилые квартиры. Мы решили задействовать звенья газодымозащитной службы, - рассказали представители МЧС.

Находившихся в доме людей пожарные эвакуировали, никому из них медицинская помощь не понадобилась. С самим огнем полностью управились меньше, чем за час, к 11.29. Площадь горения составила 5 квадратных метров. При тушении были задействованы 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU