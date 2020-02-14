Связали скотчем: три иностранца дерзко ограбили китайское кафе во Владивостоке

14 Февр. 2020 2020-02-14T08:13:09+03:00

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Трех иностранцев осудили за дерзкий грабеж китайского кафе во Владивостоке. Два года назад они вынесли от туда имущества на сумму свыше 300 тысяч рублей. За преступление им дали реальные сроки - от 2 лет до 2 лет 10 месяцев лишения свободы, сообщает прокуратура Приморского края.

В один ноябрьский день три иностранца решили нарваться на приключения с уголовными последствиями и обокрасть китайский ресторанчик. Пробрались внутрь заведения и, вот так удача, обнаружили спящий персонал. Вооружившись скотчем, обклеили двух работников, чтоб не двигались и стали искать, чем бы поживиться таким, не съестным. Поиски вышли шумными, поэтому на них сбежались остальные работники общепита. Стали активно сопротивляться с нарушителями, но те, в свою очередь, оказались проворнее - убежали вместе с похищенными ценностями.

Недавно обвиняемых признали виновными в преступлении, предусмотренным п. «а, в, г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Ущерб они частично погасили.

ИСТОЧНИК KP.RU