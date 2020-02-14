Связали скотчем: три иностранца дерзко ограбили китайское кафе во Владивостоке
Трех иностранцев осудили за дерзкий грабеж китайского кафе во Владивостоке. Два года назад они вынесли от туда имущества на сумму свыше 300 тысяч рублей. За преступление им дали реальные сроки - от 2 лет до 2 лет 10 месяцев лишения свободы, сообщает прокуратура Приморского края.
В один ноябрьский день три иностранца решили нарваться на приключения с уголовными последствиями и обокрасть китайский ресторанчик. Пробрались внутрь заведения и, вот так удача, обнаружили спящий персонал. Вооружившись скотчем, обклеили двух работников, чтоб не двигались и стали искать, чем бы поживиться таким, не съестным. Поиски вышли шумными, поэтому на них сбежались остальные работники общепита. Стали активно сопротивляться с нарушителями, но те, в свою очередь, оказались проворнее - убежали вместе с похищенными ценностями.
Недавно обвиняемых признали виновными в преступлении, предусмотренным п. «а, в, г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Ущерб они частично погасили.
ИСТОЧНИК KP.RU