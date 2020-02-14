2020-02-14T08:13:09+03:00
Общество

Связали скотчем: три иностранца дерзко ограбили китайское кафе во Владивостоке

Работники ресторана активно боролись, но нарушители оказались проворнее
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Иностранцы решили обокрасть китайский ресторанИностранцы решили обокрасть китайский ресторанФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Трех иностранцев осудили за дерзкий грабеж китайского кафе во Владивостоке. Два года назад они вынесли от туда имущества на сумму свыше 300 тысяч рублей. За преступление им дали реальные сроки - от 2 лет до 2 лет 10 месяцев лишения свободы, сообщает прокуратура Приморского края.

В один ноябрьский день три иностранца решили нарваться на приключения с уголовными последствиями и обокрасть китайский ресторанчик. Пробрались внутрь заведения и, вот так удача, обнаружили спящий персонал. Вооружившись скотчем, обклеили двух работников, чтоб не двигались и стали искать, чем бы поживиться таким, не съестным. Поиски вышли шумными, поэтому на них сбежались остальные работники общепита. Стали активно сопротивляться с нарушителями, но те, в свою очередь, оказались проворнее - убежали вместе с похищенными ценностями.

Недавно обвиняемых признали виновными в преступлении, предусмотренным п. «а, в, г, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Ущерб они частично погасили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморец унизил человека в инстаграме и поплатился за это в суде
Зови родных: во Владивостоке найдут «Семью года»
У владивостокца могут забрать Nissan Teana
17 лет «строгача» за 3 кг наркотиков и несовершеннолетнего: приморцам вынесли жесткий приговор
Не хотел платить штрафы: приморца, нарушившего ПДД, арестовали на пять суток
Связали скотчем: три иностранца дерзко ограбили китайское кафе во Владивостоке
Владивостокские пожарные вытащили из отрезанной дымом квартиры женщину с ребенком
Полиция ищет черных лесорубов: в Приморье массово вывозили древесину
«Здоровая конкуренция»: УФАС о ценах на овощи в Приморье
"Детки будут ликвидированы": полицейские Владивостока ищут отправителей писем с угрозами взрыва в школах
Мигрант с поддельными правами во Владивостоке чуть не угробил беременную и еще двух пассажиров
Женщина из Приморья обманула администрацию муниципалитета на 7 миллионов рублей
Владивостокцы станут меньше разговаривать с туристами: транспортные маршруты переводят на английский язык