2020-02-14T08:40:52+03:00
Общество

Не хотел платить штрафы: приморца, нарушившего ПДД, арестовали на пять суток

Водитель «Субарика» из зала суда сразу отправился в спецприемник
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Нарушителя обнаружили инспекторы ДПСНарушителя обнаружили инспекторы ДПСФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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38-летнего приморца задержали на 5 суток за неуплату штрафов. В течение одной недели он несколько десятков раз нарушал скоростной режим, но ни за один из них после не выплатил денег, сообщает УМВД по Приморскому краю.

Водителя «Субару Форестера» сотрудники ДПС остановили для проверки и, как оказалось, вовсе не зря. База правонарушений показала, что за мужчиной водятся не погашенные штрафы. Срок добровольной оплаты которых уже истек.

Когда он наконец явился в уд, ему назначили наказание - пять суток ареста. В спецприемник Артема он отправился сразу же после заседания.

Госавтоинспекция напоминает об административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ»: нарушителю грозит наказание в двукратном размере неоплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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