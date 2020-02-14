2020-02-14T09:55:35+03:00
Происшествия

17 лет «строгача» за 3 кг наркотиков и несовершеннолетнего: приморцам вынесли жесткий приговор

История о том, как наркоман решил заняться бизнесом
Ангелина КРОВИНА
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В Приморье наказали дилераВ Приморье наказали дилераФото: Тимур ХАНОВ
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Наркоман из Приморья решил заняться бизнесом - изготавливать мефедрон и продавать его. Но поскольку одному «работать» было, как говорится, не в кайф, для своего стартапа он подключил двух своих знакомых (одному из которых на тот момент было 17 лет). В общем, всех троих полицейские в июле прошлого года задержали на стадии «наркотик сделали, пора продавать».

- Сотрудники УФСБ изъяли из незаконного оборота 3 килограмма мефедрона,который на территории РФ запрещен, - сообщили представители краевой прокуратуры.

Недавно Приморский краевой суд вынес вердикт по этому делу. Фигурантов признали виновными в совершении ряда преступлений: за вовлечение несовершеннолетнего (ч. 4 статья 150), за незаконное производство (ч. 5 статья 228.1) и за пособничество (ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. статья 228).

В зависимости от роли каждого подсудимым назначили наказание: «предпринимателю» и его пособнику по 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и особого режима соответственно. А самому молодому - 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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17 лет «строгача» за 3 кг наркотиков и несовершеннолетнего: приморцам вынесли жесткий приговор
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