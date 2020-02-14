У владивостокца могут забрать Nissan Teana

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:20:36+03:00

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Житель Владивостока, взяв в долг деньги, в качестве залога указал свой легковой автомобиль Nissan Teana, 2008 года выпуска. А дальше то ли у него не было возможности, то ли мужчина пожадничал - сумму он так и не выплатил. Из-за задолженности в 300 тысяч к нему наведались судебные приставы.

- Зная о возбуждении исполнительного производства, неплательщик не предпринял мер к погашению долга. Ввиду этого судебный пристав-исполнитель наложил арест на заложенное имущество, оставив его на ответственное хранение владельцу, а также предупредил мужчину об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), сообщили представители ФССП по Приморскому краю.

Если в ближайшее время должник не отдаст деньги, то его имущество передадут на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU