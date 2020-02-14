2020-02-14T11:04:40+03:00
Общество

Зови родных: во Владивостоке найдут «Семью года»

Мэрия объявила, когда будет старт самого уютного конкурса страны
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке выберут семью года. Фото: мэрия ВладивостокаВо Владивостоке выберут семью года. Фото: мэрия Владивостока
Изменить размер текста:

Во Владивостоке 25 февраля откроется старт заявок на участие в конкурсе «Семья года». Активные семьи приморской столицы могут рассказать о себе и о своих близких, сообщает мэрия. Первый этап проводится на уровне муниципалитета, а далее победители будут представлять город на России.

Конкурс «Семья года» проводится по четырем номинациям: «Многодетная семья» (для тех, у кого пять и больше детей), «Молодая семья» (супруги до 35 с одним и более ребенком), «Золотая семья» (кто прожил в зарегистрированном браке больше 50 лет) и «Семья – хранитель традиций» (у кого есть свои семейные обычаи, история).

Заявку на участие можно подать вплоть до 16 марта. В ней надо прикрепить характеристику семьи, копии грамот, семейные фотографии, созданную презентацию или снятый видеоролик и прочее - то, что поможет получше узнать вас и ваших близких. Документы можно направить на почту представителя мэрии zorina_y@vlc.ru с пометкой «Семья года Владивостокского городского округа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приморец унизил человека в инстаграме и поплатился за это в суде
Зови родных: во Владивостоке найдут «Семью года»
У владивостокца могут забрать Nissan Teana
17 лет «строгача» за 3 кг наркотиков и несовершеннолетнего: приморцам вынесли жесткий приговор
Не хотел платить штрафы: приморца, нарушившего ПДД, арестовали на пять суток
Связали скотчем: три иностранца дерзко ограбили китайское кафе во Владивостоке
Владивостокские пожарные вытащили из отрезанной дымом квартиры женщину с ребенком
Полиция ищет черных лесорубов: в Приморье массово вывозили древесину
«Здоровая конкуренция»: УФАС о ценах на овощи в Приморье
"Детки будут ликвидированы": полицейские Владивостока ищут отправителей писем с угрозами взрыва в школах
Мигрант с поддельными правами во Владивостоке чуть не угробил беременную и еще двух пассажиров
Женщина из Приморья обманула администрацию муниципалитета на 7 миллионов рублей
Владивостокцы станут меньше разговаривать с туристами: транспортные маршруты переводят на английский язык