Зови родных: во Владивостоке найдут «Семью года»

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:04:40+03:00

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Во Владивостоке 25 февраля откроется старт заявок на участие в конкурсе «Семья года». Активные семьи приморской столицы могут рассказать о себе и о своих близких, сообщает мэрия. Первый этап проводится на уровне муниципалитета, а далее победители будут представлять город на России.

Конкурс «Семья года» проводится по четырем номинациям: «Многодетная семья» (для тех, у кого пять и больше детей), «Молодая семья» (супруги до 35 с одним и более ребенком), «Золотая семья» (кто прожил в зарегистрированном браке больше 50 лет) и «Семья – хранитель традиций» (у кого есть свои семейные обычаи, история).

Заявку на участие можно подать вплоть до 16 марта. В ней надо прикрепить характеристику семьи, копии грамот, семейные фотографии, созданную презентацию или снятый видеоролик и прочее - то, что поможет получше узнать вас и ваших близких. Документы можно направить на почту представителя мэрии zorina_y@vlc.ru с пометкой «Семья года Владивостокского городского округа».

ИСТОЧНИК KP.RU