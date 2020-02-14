Приморец унизил человека в инстаграме и поплатился за это в суде

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:55:06+03:00

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Житель Владивостока в популярном новостном паблике оставил комментарий, который посчитали националистским. За свое высказывание он в буквальном смысле расплатился - в суде его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Как рассказали в краевой прокуратуре, случай произошел в октябре 2019 года. Именно тогда у горожанина «развязались пальцы».

- В его комментарии содержались признаки экстремистских высказываний, направленных на унижение лиц по признакам национальности. На гражданина завели дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ.

Статья обращена против публичного возбуждения ненависти либо вражды, а также унижения достоинства людей по признакам пола, расы, национальности.

ИСТОЧНИК KP.RU