На судоверфи «Звезда» началось строительство пятого танкера-гиганта типа «Афрамакс»
Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для пятого по счету танкера типа «Афрамакс».
Крупнотоннажный танкер дедвейтом 114 тысяч тонн – входит в линейку экономически эффективных и экологически чистых судов. В цехах верфи полным ходом идет сборка секций и блоков, а также формирование на стапеле корпуса его предшественников. Первый из серии «Афрамаксов» планируется спустить на воду уже весной 2020 года.
Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» станут первыми такого класса, построенными в Российской Федерации. В портфеле «Звезды» – 12 «зеленых» танкеров, спроектированных с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.
«Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера составит 250 метров, ширина – 44 метра. На судне предусмотрена площадка для вертолета.
ИСТОЧНИК KP.RU