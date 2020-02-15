2020-02-15T04:05:31+03:00
Общество

На судоверфи «Звезда» началось строительство пятого танкера-гиганта типа «Афрамакс»

На судостроительном комплексе начали резать металл для танкера «Роснефтефлота»
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Фото: пресс-служба АО «ДЦСС».Фото: пресс-служба АО «ДЦСС».
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Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для пятого по счету танкера типа «Афрамакс».

Крупнотоннажный танкер дедвейтом 114 тысяч тонн – входит в линейку экономически эффективных и экологически чистых судов. В цехах верфи полным ходом идет сборка секций и блоков, а также формирование на стапеле корпуса его предшественников. Первый из серии «Афрамаксов» планируется спустить на воду уже весной 2020 года.

Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» станут первыми такого класса, построенными в Российской Федерации. В портфеле «Звезды» – 12 «зеленых» танкеров, спроектированных с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

«Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера составит 250 метров, ширина – 44 метра. На судне предусмотрена площадка для вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На судоверфи «Звезда» началось строительство пятого танкера-гиганта типа «Афрамакс»
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