Я из администрации, переведите деньги: во Владивостоке орудует хитрый телефонный мошенник

15 Февр. 2020 2020-02-15T04:37:49+03:00

Мужчина звонит в учреждения культуры, представляется заместителем главы администрации и просит перевести денег за участие в концерте

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Во Владивостоке появился новый вид телефонного мошенничества. Мужчина представляется заместителем главы администрации и просит перевести ему денег за участие в праздничных концертах.

В управлении культуры администрации города подтвердили факт такого вымогательства, заявив, что жертвами мошенника уже стали несколько человек. Преступник выбирает своей целью руководителей творческих коллективов Владивостока. Далее он предлагает им поучаствовать в предстоящем в марте большом городском концерте, но с одной оговоркой. Прямо здесь и прямо сейчас нужно перевести деньги, иначе заявку не одобрят.

- Хочется предостеречь горожан от действий, к которым принуждают подобные мошенники, - сообщила главный специалист управления культуры Мария Хасанова. - По нашим сведениям, звонящий, а может быть, и звонящие, предлагают перечислить деньги на определенную банковскую карту. Этого делать ни в коем случае нельзя. Все культурные и спортивные мероприятия, которые организует администрация города, являются бесплатными для участников.

Предстоящий 8 марта праздничный концерт во Владивостоке также будет бесплатным. Не нужно вносить денег, чтобы поучаствовать в празднике. Вход для зрителей тоже будет бесплатным - по пригласительным.

Тем, кто стал жертвой мошенника и перечислил деньги на неизвестный номер телефона, следует обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU