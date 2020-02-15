2020-02-15T05:44:02+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какое опасное явление начнется в крае в воскресенье, 16 февраля

По всем прогнозам это явление продлится не более двух суток
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Синоптики сообщили, что утром 16 февраля в Амурском и Уссурийском заливах ожидается интенсивный взлом, подвижка припайного льда с последующим выносом в открытую часть залива Петра Великого, сообщает "Примпогода".

По прогнозу, это опасное явление продолжится в течение двух суток. Стоит также отметить, что 16 и 17 февраля в крае ожидается резкое ухудшение погоды. Пройдет снегопад, на дорогах образуется гололедица. Ветер будет достигать порывов до 27 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона на время опасного явления отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку, а автомобилистам - соблюдать осторожность на дорогах и не мешать работе снегоуборочной техники. Выходить на лед в эти дни также крайне опасно. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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