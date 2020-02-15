Японская авиакомпания Japan Airlines начинает прямые перелеты по маршруту Токио-Владивосток

15 Февр. 2020 2020-02-15T07:59:51+03:00

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Во Владивостоке начинает работу авиакомпания Japan Airlines. Первый полет по маршруту Токио-Владивосток состоится 28 февраля, а в дальнейшем перелеты по этому маршруту планируют осуществлять три раза в неделю.

То, что Владивосток становится все более доступным для стран АТР - не случайность. В прошлом году Владивосток посетили 35 000 японцев - на 70% больше, чем в 2018. Действительно, столь небывалый рост привлекательности среди туристов не мог не остаться незамеченным. По прогнозам представителей авиакомпании, только за первое полугодие удастся увеличить японский турпоток в дальневосточную столицу до 30 тысяч туристов.

- Наша авиакомпания вот уже 63 года связывает Токио и Москву. Мы рады сообщить, что через две недели во Владивостоке совершит мягкую посадку самолет авиакомпании JAL. Владивосток станет вторым российским городом, где будет представительство нашей авиакомпании.

У нас есть три главные мечты, связанные с запуском новой авиалинии. Во-первых, нам бы хотелось донести до обычных японских жителей, что есть на карте город Владивосток, что находится рядом с Японией. И что каждый японец, гуляя по Владивостоку, смог почувствовать красоту не только этого города, но и всего Приморского края и Дальнего Востока.

Во-вторых, мы хотим встречать в Японии как можно больше российских людей. С помощью нашей авиакомпании мы приглашаем вас ознакомиться с японской культурой и традициями, и, в том числе, почувствовать на себе, что означает японский сервис.

В-третьих, мы надеемся, что связав города Приморского края и Японии, мы смогли бы открыть большой мир для граждан как России, так и Японии. Используя наши связи, граждане России смогут открыть для себя страны Юго-Восточной Азии, Гуам, Австралию, Гавайи и другие направления, - говорит господин Тетсуя Онуки, исполнительный директор JAL

Japan Airlines всегда славились своим высоким уровнем сервиса, за что и получили уровень пятизвездочной авиакомпании. На борту предлагают японские обеды «Бэнто» и европейское меню, широкий спектр напитков, разнообразные развлечения: от новейших фильмов до компьютерных игр. Для детей доступны три варианта блюд, в зависимости от возраста, а для самых маленьких – подгузники. Приятна возможность отправки багажа прямо из гостиницы Японии сразу до аэропорта Владивостока. А обладатели привилегированных карт могут получить бесплатно дополнительное место багажа. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании или через туристическое агентство.

В прошлом году Владивосток посетили 35 000 японцев, и это на 70% больше, чем показатели позапрошлого года. Это абсолютный рекорд по отношению к другим странам, сообщают представители авиакомпании. В течение первого полугодия с момента выхода авиалинии турпоток должен составить более 30 тысяч туристов.