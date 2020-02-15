Первая ласточка: в Приморье доставили большую партию овощей из Китая

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:58:03+03:00

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В Приморье доставили 14 фур овощей из Китая, сообщает правительство края. Это первая значительная партия продуктов из Поднебесной после того, как появились новые органичительные меры со стороны Китая.

Пока что рано говорить о возвращении к системным поставкам, однако тот факт, что в Приморье вновь в больших количествах начинают поступать овощи из Китая, говорит о том, что скоро поставки наладятся, а цены выровняются до уровня, предшествовавшего кризису.

По словам заместителя председателя Правительства Приморья Константина Шестакова, благодаря совместной слаженной работе региона и иностранного государства удалось восстановить массовые поставки овощей на прилавки торговых сетей.

- Помимо поиска новых поставщиков с западной и центральной части России мы продолжаем работу в направлении международного сотрудничества с нашими партнерами из Китая. Вместе с Генеральным консульством КНР во Владивостоке, которые оказали большую помощь, мы старались повлиять на ситуацию по тем требованиям, которые были введены и не давали вернуться в двусторонних грузопотоках к уровню прошлого года. Как информируют с пунктов пропуска таможенные органы, вчера, 14 февраля, через Пограничный прошли три фуры, а сегодня, 15 февраля, уже 14 фур. Думаю, в ближайшее время можно будет наблюдать за “реакцией” наших сетей на новый товар – снижением стоимости, - заявил он.

Кроме возобновления регулярных поставок из Китая, Приморье ведет планомерную работу по поиску новых партнеров. По рекомендации Минсельхоза РФ край продолжит выстраивать кооперационные связи и с соседними регионами.

ИСТОЧНИК KP.RU