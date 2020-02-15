2020-02-15T09:21:03+03:00
Общество

Эвакуация продолжается: оставшихся граждан России вывезут из Китая через Пограничный

Эвакуацию на следующей неделе проведут 17 и 20 февраля
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Граждане России смогут приехать в Россию из Китая 17 и 20 февраля.Граждане России смогут приехать в Россию из Китая 17 и 20 февраля.Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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Несмотря на тот факт, что граница между Россией и Китаем из-за коронавируса закрыта для пассажирских перевозок, эвакуация продолжается. Все граждане РФ, кто захочет покинуть территорию КНР, смогут сделать это 17 и 20 февраля.

На предстоящей неделе попасть в Россию из Китая можно будет только через пункт пропуска в поселке Пограничный. Эвакуацию в нем проведут в понедельник, 17 февраля, и в четверг, 20 февраля. Время выезда остается прежним - 10:00 по китайскому времени.

Граждане России, которые прибудут в Суйфэньхэ раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницами:

– «Дальневосточный пансион», Суйфэньхэ, Усули Дацзе, Юаньдун Улю 4, телефон: 15245319155;

– «Незабываемая гостиница», Суйфэньхэ, Синьаньцзе 100, телефон: 13351235000.

Для тех, кто добирается в Суйфэньхэ из центральной части Китая и делает пересадку в городе Муданьцзян, также доступны услуги гостиницы «Отель Цзи» (Муданьцзян Дунанцюй чананьцзе юнаньлу 22, телефон: 0453-6387777).

В правительстве Приморья по номеру +7 (914) 703-14-59, продолжает работу «горячая линия» для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников. Все те, у кого возникли вопросы по возвращению на Родину, могут обратиться за помощью или консультацией.

Получить консультацию также можно по телефону агентства международного сотрудничества Приморья: 8 (423) 220-76-05 и по телефону посольства РФ в КНР: +86-170-0081-4519.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Эвакуация продолжается: оставшихся граждан России вывезут из Китая через Пограничный
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