2020-02-15T09:52:34+03:00
Происшествия

В Приморье квартирного вора, укравшего телевизор, нашли по горячим следам

Молодой парень разбил стекло на первом этаже, залез в квартиру, но из ценного ему приглянулся только плазменный телевизор за 10 тысяч рублей
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Находке полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в квартирной краже. Молодой человек смог вынести из квартиры только плазменный телевизор за 10 тысяч рублей.

О краже заявила 50-летняя хозяйка квартиры. Она рассказала, что кто-то разбил стекло ее квартиры, а так как квартира находится на первом этаже дома, то злоумышленнику не составило труда попасть внутрь.

Примечательно, что вор не стал трогать личные вещи хозяйки, он сумел вынести только плазменный телевизор за 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска смогли по горячим следам задержать подозреваемого в дерзкой краже. В поле зрения полицейских попался молодой человек, который нес по улице телевизор. Внятно ответить на вопрос, откуда у него плазма и куда он с нею направляется, он не смог. 21-летний нигде не работающий местный житель уже в отделе полиции сознался в содеянном.

Телевизор вернули хозяйке квартиры а на молодого человека завели уголовное дело. За кражу с проникновением в жилище ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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