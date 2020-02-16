Погода в Приморье на 16 февраля: метель, местами гололед
Долгожданный снег пришел в Приморье. На севере небольшой, местами умеренный, а вот на юге края местами сильный. Метель, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер северный умеренный, на побережье сильный, сообщает портал «Примпогода». Температура воздуха -13...-7°C.
Во Владивостоке метель продолжается с ночи, на борьбу с гололедицей и снежным накатом вышла коммунальная техника. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-10°С.
В Уссурийске и находке похожая ситуация, но немного теплее. В Уссурийске -6...-8°C, в Находке -3...-5°C.
ИСТОЧНИК KP.RU