Погода в Приморье на 16 февраля: метель, местами гололед

16 Февр. 2020 2020-02-16T03:46:26+03:00

Метель во Владивостоке началась в ночь на воскресенье Фото: vlc.ru

Изменить размер текста: A A

Долгожданный снег пришел в Приморье. На севере небольшой, местами умеренный, а вот на юге края местами сильный. Метель, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер северный умеренный, на побережье сильный, сообщает портал «Примпогода». Температура воздуха -13...-7°C.

Во Владивостоке метель продолжается с ночи, на борьбу с гололедицей и снежным накатом вышла коммунальная техника. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-10°С.

В Уссурийске и находке похожая ситуация, но немного теплее. В Уссурийске -6...-8°C, в Находке -3...-5°C.

ИСТОЧНИК KP.RU