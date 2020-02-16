2020-02-16T08:16:11+03:00
Происшествия

Во Владивостоке погибла женщина, проигнорировавшая недавно построенный виадук

Строили виадук в рамках программы «Безопасные дороги» [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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На Олега Кошевого пешеходов загнали на виадукНа Олега Кошевого пешеходов загнали на виадукФото: Сергей БАЛАНОВ
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45-летняя жительница Владивостока попала под машину, переходя улицу Олега Кошевого в том месте, где раньше был пешеходный переход. Трагедия случилась около 00:30 в воскресенье, 16 февраля. 27-летний водитель автомашины «Тойота Краун» ехал со стороны улицы Калинина, человека увидел поздно и не смог уйти от удара. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

Точно известно, что водитель был трезвым, а вот с какой скоростью он двигался, еще предстоит разобраться. Но в ГИБДД подчеркнули: погибшая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Смертельное ДТП на Олега Кошевого.

И это действительно так, только до недавнего времени это место было вполне «установленным»: здесь была зебра, светофор. Переход этот местные жители считали необходимым – рядом автобусная остановка, школа, большинство учеников которой живут, естественно, с другой стороны дороги.

Однако в 2019 году здесь построили надземный пешеходный переход, светофор отключили, а посередине проезжей части поставили железный забор, чтобы пешеходы не бегали туда-сюда. Переход построили по современным стандартам – с лифтами для маломобильных граждан. То есть для инвалидов или для мам с колясками, чтобы по лестницам не карабкаться. Только лифты так и не заработали.

В чью светлую голову пришла идея загнать пешеходов на виадук в угоду автомобилистам, которые теперь могут гнать по городской дороге еще быстрее, не ясно. Но ирония в том, что деньги на строительство этого виадука выделили из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Той самой программе, которая должна снизить число ДТП, пострадавших и погибших на российских дорогах, сегодня эти цифры запредельно высокие. Стали ли дороги Владивостока безопаснее от идей чиновников, судите сами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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