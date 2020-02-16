2020-02-16T13:22:23+03:00
Происшествия

Жертвы снегопада: смелые водители устроили День жестянщика на Тунгусской

Метель подкинула кузовщикам работы [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Массовое ДТП на ТунгусскойМассовое ДТП на Тунгусской
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Коммунальная техника вышла на борьбу со снегопадом еще ночью, тщательно обрабатывая реагентами основные городские магистрали, особенно подъемы спуски. Но добраться техника успела не на все опасные участки. Например, подъем на Тунгусскую в районе Восточной школы остался необработанным, и аварии не заставили себя ждать.

Подъем возле Тунгусской, 61А, сковал гололед, сверху его присыпало снегом, так что многие водители смело штурмовали эту горку. Некоторых не смутили даже битые автомобили, стоящие внизу.

Массовое ДТП на Тунгусской во Владивостоке из-за снегопада.

Неудачные попытки попали в объективы очевидцев, которые собрались посмотреть, как водители штурмуют почти неприступный подъем.

По данным синоптиков, интенсивный снег будет идти до 23:00 воскресенья. А полностью осадки прекратятся только к 13:00 понедельника. За этот период во Владивостоке может выпасть 15 — 20 мм осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жертвы снегопада: смелые водители устроили День жестянщика на Тунгусской
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