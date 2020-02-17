1 день – сотня ДТП, 200 пострадавших машин – последствия снегопада на дорогах Приморья

17 Февр. 2020 2020-02-17T04:10:39+03:00

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За прошедшие сутки в отделения полиции Приморья сообщили о 103 авариях. Согласно статистике, 93 ДТП – с материальным ущербом, 6 – с пострадавшими. Не обошлось и без жертв на дорогах: погибли – 2 человека, еще 5 получили травмы разной степени тяжести. В сотне ДТП автомобилисты повредили две сотни машин.

- В период непогоды пик ДТП пришелся на временные промежутки с 13.00 до 14.00 и с 17.00 до 18.00, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Большая часть происшествий связана со столкновениями транспортных средств и наездом на стоящий транспорт.

Возглавил рейтинг аварийности Владивосток – 65 ДТП, на втором месте Находка с ее 9 происшествиями, а бронза досталась Уссурийску – там 6 аварий. Оперативники отмечают, что в регионе сохраняется сложная дорожная ситуация. Прежде, чем сесть за руль машины, оцените уровень своего вождения. И если все же решились передвигаться на своем авто, соблюдайте все правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU