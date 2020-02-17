Мощный циклон с месячной нормой осадков обрушился на Владивосток за сутки

17 Февр. 2020 2020-02-17T04:43:22+03:00

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Синоптики предупреждали о том, что в воскресенье, 16 февраля, Приморье окажется в зоне влияния циклона, который вышел на акваторию Японского моря. Их прогнозы подтвердились, потому что такого снега дальневосточная столица не видела давно. Притом, что осадки зафиксировали на всей территории региона.

По данным специалистов, всего в ночь на 17 февраля в крае выпало порядка 23 миллиметров осадков. Отличился Владивосток. Изначально предполагалось, что циклон принесет 15-20 миллиметров снега. На сегодня, если говорить о цифрах, в городе выпало 15 миллиметров, а это месячная норма. Сопровождался снегопад сильной метелью. На побережьях скорость ветра достигала 20-25 метров в секунду.

- Днем 17 февраля погоду в Приморье продолжат определять фронтальные разделы циклона. В крае облачно, местами небольшой и умеренный снег. На востоке снег, местами сильный. Метель, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат, - отмечают в пресс-службе Примгидромета. - Ветер северный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -14...-4°C.

Синоптики отмечают, что и сегодня, 17 февраля, во Владивостоке не исключена вероятность снега. В городе сохраняется метель и гололедица. Днем до – 9 градусов. Будьте аккуратными на дорогах – гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU