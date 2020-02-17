В Кировском районе нашли ДНК вируса африканской чумы свиней

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:21:58+03:00

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Приморская межобластная лаборатории ветеринарии подтвердила наличие ДНК вируса чумы свиней в Кировском районе. Согласно исследованиям образцов, которые удалось раздобыть в 6,2 километра от села Марьяновка, вирус есть. Из-за него инспекция Приморья должна ввести ограничения, чтобы воспрепятствовать распространению заболевания.

- 14 февраля 2020 года на территории Приморского края остается 8 очагов вируса африканской чумы свиней в дикой природе – в Пограничном, Ханкайском и Хорольском районах, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю.

Вместе с тем, местных жителей просят быть внимательными. Если вы заметили признаки заболевания у свиней, нашли мертвых свиней или несанкционированную продажу мяса свиньи, обратитесь в управление Россельхознадзора по телефонам: 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

ИСТОЧНИК KP.RU