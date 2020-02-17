2020-02-17T07:53:56+03:00
Происшествия

Шальная императрица: молодая угонщица завладела чужим авто и попала под следствие в Приморье

У девушки никогда не было прав на вождение, и она попала в ДТП на краденной машине
Кристина ГРИН
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Пока в ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пока в ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Фото: pixabay.com
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Началось все с того, что в отдел полиции поступило сообщение о том, что у 25-летнего жителя села Камель-Рыболов угнали «Хонду Фит». Парень приехал в гости в Уссурийск и припарковал иномарку во дворе дома по улице Мельничная. Потом пошел в квартиру к знакомым, где беседовал с ними, попивая алкоголь.

Таинственное исчезновение машины владелец заметил лишь под утро, когда понял, что кто-то украл у него ключи от авто. Ущерб заявитель оценил в 400 тысяч рублей. На место выехали оперативники, составили ориентировки и передали коллегам. Иномарку нашли в районе Краснознаменной улицы. Повреждения говорили о том, что было ДТП.

- По подозрению в угоне задержана 19-летняя жительница поселка Врангель, которая, взяв ключи от чужого автомобиля, поехала кататься по городу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. - Злоумышленница не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень.

В ведомстве отмечают, что девушка уже во всем призналась, а водительских прав у нее не было никогда. По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» полицейские возбудили уголовное дело. Пока в ее отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. К тому же, она должна возместить материальный ущерб парню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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