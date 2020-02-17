Циклон не повлиял на работу электросетевых объектов ДРСК в Приморском крае

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:16:33+03:00

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За минувшие сутки при прохождении снежного циклона в сетях филиала «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК») массовых нарушений электроснабжения не зафиксировано. Энергетики оперативно устраняют локальные повреждения на линиях электропередачи.

Напомним, в воскресенье на территорию Приморья вышел снежный циклон, практически во всех районах края снегопад сопровождался метелью. По сообщениям Примгидромета, скорость ветра на побережье достигала 25 м/с.

Энергетики продолжают вести мониторинг работы электросетевых объектов. Оперативные бригады готовы к выполнению аварийно-восстановительных работ.

Утром, 17 февраля, во всех районах края сохраняется сложная погодная обстановка. В связи с этим энергетики предупреждают о возможных перебоях в электроснабжении, а также напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности.

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию по телефону, размещённому на информационной табличке энергообъекта, в Единую диспетчерскую службу вашего района.

О нарушении электроснабжения можно сообщать в Единый Контакт-центр ДРСК 8-800-1000-397.